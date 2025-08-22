Boniek nie mógł się powstrzymać. Taki wpis po meczach polskich klubów
W czwartkowy wieczór kibice futbolu obserwować mogli poczynania polskich klubów w ligach europejskich. Choć Raków, Jagiellonia i Legia poradziły sobie całkiem nieźle, tego samego niestety nie można powiedzieć o piłkarzach Lecha Poznań. Po wygranych Polaków w Lidze Konferencji i porażce "Kolejorza" w Lidze Europy głos zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN w swoim stylu podsumował piłkarski wieczór.
Fani polskiego futbolu w czwartkowy wieczór nie mogli narzekać na brak ogromnych emocji. W europejskich pucharach zaprezentowały się bowiem aż cztery nasze drużyny. W play-offach Ligi Konferencji Europy Jagiellonia Białystok wygrała 3:0 z Dinamo City, Legia Warszawa pokonała Hibernian 2:1, a Raków Częstochowa triumfował nad klubem Arda Kyrdżali 1:0. Niestety równie dobrze nie poradził sobie Lech Poznań, który w play-offach Ligi Europy pokonany został przez Genk 1:5. Tak sromotna porażka oznacza, że na ten moment prawdopodobnie drugi sezon z rzędu piłkarskiego mistrza Polski obejrzymy w Lidze Konferencji, a nie w Lidze Europy.
Zbigniew Boniek przemówił po meczach polskich drużyn w europejskich pucharach. Wymownie
Po czwartkowych występach polskich klubów w europejskich pucharach głos zabrali eksperci i dziennikarze, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami. Od komentarza nie powstrzymał się także Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w swoim stylu podsumował sytuację naszych klubów.
"Piękny czwartek. Będą 4 drużyny w fazie ligowej" - napisał 69-latek na swoim profilu na platformie X, starając się skupić na pozytywach tego wieczoru, a nie na fatalnym występie ekipy ze stolicy Wielkopolski.
Na mecze rewanżowe polskich klubów nie trzeba będzie długo czekać - te zaplanowane są na czwartek 28 sierpnia. Lech Poznań na wyjeździe zagra z klubem Genk o godzinie 20.00. Dokładnie o tej samej porze na boisko wybiegną piłkarza Rakowa Częstochowa, którzy na wyjeździe zagrają z Ardą Kyrdżali. 45 minut później rozpocznie się w Tiranie mecz Jagiellonii Białystok i Dinamo City, a o 21.00 Legia Warszawa podejmie przed własną publicznością Hibernian. Poczynania polskich drużyn śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.