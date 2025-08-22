Boniek nie mógł się powstrzymać. Taki wpis po meczach polskich klubów

Fani polskiego futbolu w czwartkowy wieczór nie mogli narzekać na brak ogromnych emocji. W europejskich pucharach zaprezentowały się bowiem aż cztery nasze drużyny. W play-offach Ligi Konferencji Europy Jagiellonia Białystok wygrała 3:0 z Dinamo City, Legia Warszawa pokonała Hibernian 2:1, a Raków Częstochowa triumfował nad klubem Arda Kyrdżali 1:0. Niestety równie dobrze nie poradził sobie Lech Poznań, który w play-offach Ligi Europy pokonany został przez Genk 1:5. Tak sromotna porażka oznacza, że na ten moment prawdopodobnie drugi sezon z rzędu piłkarskiego mistrza Polski obejrzymy w Lidze Konferencji, a nie w Lidze Europy.

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News

Zbigniew Boniek przemówił po meczach polskich drużyn w europejskich pucharach. Wymownie

Po czwartkowych występach polskich klubów w europejskich pucharach głos zabrali eksperci i dziennikarze, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami. Od komentarza nie powstrzymał się także Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w swoim stylu podsumował sytuację naszych klubów.

"Piękny czwartek. Będą 4 drużyny w fazie ligowej" - napisał 69-latek na swoim profilu na platformie X, starając się skupić na pozytywach tego wieczoru, a nie na fatalnym występie ekipy ze stolicy Wielkopolski.

Rozwiń

Na mecze rewanżowe polskich klubów nie trzeba będzie długo czekać - te zaplanowane są na czwartek 28 sierpnia. Lech Poznań na wyjeździe zagra z klubem Genk o godzinie 20.00. Dokładnie o tej samej porze na boisko wybiegną piłkarza Rakowa Częstochowa, którzy na wyjeździe zagrają z Ardą Kyrdżali. 45 minut później rozpocznie się w Tiranie mecz Jagiellonii Białystok i Dinamo City, a o 21.00 Legia Warszawa podejmie przed własną publicznością Hibernian. Poczynania polskich drużyn śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

Lech Poznań został rozgromiony przez KRC Genk Jakub Kaczmarczyk PAP

Piłkarze Legii Warszawa ROBERT PERRY PAP/EPA

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News