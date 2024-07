Zbigniew Boniek postanowił nie odpoczywać długo od futbolu po emocjach związanych z finałami Euro 2024. Co więcej, do tego samego zachęca innych. W środowy wieczór zaprezentował w sieci popis żonglerki we własnym wykonaniu. "68-latek, letni bucik i spokojnie 50 podbić. Czekam na wasze filmiki" - napisał niedawny sternik PZPN pod klipem zamieszczonym w serwisie X.