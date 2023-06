Bolesny spadek Polaków we Włoszech. Żenujące sceny na pożegnanie

Brescia spada z Serie B

Na sektorze gości zaczęło się świętowanie, za to gospodarze zaczęli wszczynać burdy. Za moment murawa pokryła się racami, na boisku pojawili się kibole, a piłkarze powoli zaczynali udawać się w stronę szatni. To jednak nie był koniec. Chwilę później na murawę wkroczyła policja i doszło do bijatyki.

Sędzia w obawie o bezpieczeństwo zawodników kazał zejść im do szatni, ale po jakimś czasie zdecydował się wrócić na boisko i odgwizdać koniec spotkania, co tylko przypieczętowało spadek Bresci do Serie C.