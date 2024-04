⁠Bolesny cios dla reprezentanta Polski. Cztery lata i nagły koniec

Roku 2024 Jan Sobociński zdecydowanie nie zapisze do udanych. Wobec braku szans w drużynie Charlotte FC 25-latek w styczniu przeniósł się do Grecji. Minęło pół roku i wciąż nie udało mu się na stałe wywalczyć miejsca w podstawowym składzie PAS Gianniny. Niestety na dwie kolejki przed końcem sezonu drużyna Polaka jest już pewna spadku do drugiej ligi. To bolesny cios dla drużyny, która przez cztery lata grała w najwyższej klasie rozgrywkowej.