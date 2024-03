Brutalna weryfikacja ze strony Norwegów. Katastrofa kończy przygodę Legii w Europie

Molde "przy Łazienkowskiej" rozgromiło całkowicie zagubioną Legię 3:0 i udokumentowało swoją wyższość w dwumeczu, który skończył się upokarzającym wynikiem 6:2. Momentalnie podważyło to pozycję Kosty Rujnaicia i sens dalszej współpracy ze stołecznym klubem. Niemiec nie został zwolniony, ale zdaje sobie sprawę, że każda kolejna wpadka przybliża go do utraty pracy.

Wpadka Legii przekłada się na ranking UEFA. Chorwacja wyprzedziła Polskę

Co to dla nas oznacza? Mistrz Polski kwalifikacje do Ligi Mistrzów zacznie w przyszłym sezonie od 2. rundy. Z krajów, które są za nami w rankingu jedynie Azejberdżan posiada klub, który wciąż walczy w europejskich pucharach. Nawet seria zwycięstw i triumf w Lidze Konferencji Karabacha nie pozwoliłyby mu na przeskoczenie Polski. O to można być spokojnym.