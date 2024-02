Marek Papszun jeszcze kilka miesięcy temu miał silne podstawy ku temu, by sądzić, że jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do przejęcia roli selekcjonera reprezentacji Polski po Fernando Santosie. Cezary Kulesza do tej roli wybrał jednak Michała Probierza. W wywiadzie dla tygodnika "Piłka Nożna" były opiekun Rakowa Częstochowa opowiedział o szczegółach niejasnej sytuacji. - To nie była rywalizacja. Brałem udział w czymś, co de facto nie istniało - stwierdził szkoleniowiec.