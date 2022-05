Bolesna lekcja dla polskiej młodzieży. Francuzi lepsi aż o 5 bramek

Ten mecz zaczął się dla Biało-Czerwonych najgorzej jak mógł. Już w 4. minucie Jakub Staniszewski sfaulował w dość bezmyślny sposób wchodzącego w pole karne Saela Kumbediego. Ewidentny rzut karny, który wykorzystał Desire Doue. 10 minut później Francuzi podwyższyli prowadzenie. Tym razem Staniszewski faulował rywala przed polem karnym, obejrzał żółtą kartkę, a z rzutu wolnego perfekcyjnie, tuż obok słupka przymierzył Doue. 2-0 po kwadransie gry.

W tej części gry jako jedyny z Polaków rękawicę podjął Oliwier Sławiński z Zagłębia Lubin, który soczystym strzałem sprawdził Lisandru Olmetę, a potem minimalnie chybił z rzutu wolnego.

To nie koniec nieszczęść młodych reprezentantów Polski w tej części spotkania. W 27. minucie filigranowy Axel Gueguin nie niepokojony przez Jakuba Lewickiego posłał piłkę obok Antoniego Mikułko. Wreszcie tuż przed przerwą Kacper Terlecki naciskany przez reprezentanta Francji wycofywał piłkę do Mikułki, ale zrobił tak, że podał idealnie do Zoumany Diallo, który nie miał problemów z pokonaniem bramkarza Polaków. 4-0 do przerwy - deklasacja.

Kwadrans po pauzie "Koguty" wymieniły całą trzy osobową linię ataku. To dało efekt w 64. minucie, gdy akcja rezerwowych dała efekt, Alexis Kabamba dogrywał do Mathysa Tela, który z bliska dopełnił formalności. Chwilę później Naim Byar trafił w słupek, piłka wyszła w pole, ale tylko na chwilę, bo zaraz trafiła do Byara, który głową skierował piłkę do siatki. Wreszcie w w 74. minucie Biało-Czerwoni zdobyli bramkę honorową. Olmeta nieforunnie wybijał piłkę, trafił w Dawida Drachala, a futbolówka szczęśliwie dla nas potoczyła się do siatki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener reprezentacji U-17 Dariusz Gęsior podsumował 2021 rok. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Bolesna lekcja i wysoka porażka, jednak ci którzy śledzą losy reprezentacji Dariusza Gęsiora wiedzą, że ta drużyna potrafi się podnieść. W towarzyskim meczu na początku sezonu Polacy ulegli we Frankfurcie Niemcom aż 1-10 w spotkaniu rozgrywanym w formule 4 x 30 minut. Mimo to, Biało-Czerwoni potrafili się zakwalifikować na mistrzostwa Europy, które są właśnie rozgrywane w Izraelu.

Kolejne mecze grupowe w mistrzostwach Europy nasza reprezentacja U-17 rozegra z Holandią, w czwartek 19 maja i z Bułgarią w niedzielę 22 maja.

Francja - Polska 6-1 (4-0)

Bramki: Desire Doue 6’ (karny), 15’, Axel Gueguin 27’, Zoumana Diallo 40’, Mathys Tel 64’, Naim Byar 66’ - Dawid Drachal 74’.

Francja: Olmeta - Kumbedi, Sarr, Bitshiabu, Belocian - Byar (75’ Zidane), Atangana, Doue (68’ Aiki) - Guengin (58’ Emery), Diallo (58’ Tel), Saettel (58’ Kabamba).

Polska: Mikułko - Kurzydłowski, Tomaszewski (73’ Rychlik), Magnuszewski - Guercio, Kalemba, Staniszewski, Lewicki (46’ Drachal) - Terlecki (46’ Tudruj), Sławiński (65’ Doba), Tkacz (79’ Masiak).

Sędzia: Chiristian-Petru Ciochirca (Austria).

Żółte kartki: Sarr (Francja), Staniszewski (Polska).

Maciej Słomiński