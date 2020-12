Do skandalicznych wydarzeń doszło w mistrzostwach Brazylii do lat 17. W finałowym starciu turnieju mierzyły się ekipy Atletico Paranaense i Fluminense Rio de Janeiro. W końcowej fazie spotkania doszło do bójki z udziałem piłkarzy obu drużyn.

Atmosfera całego meczu była napięta, nie brakowało fauli i nieczystych zagrywek. Po zaciętym boju, drużyna Fluminense prowadziła 2-1, w doliczonym przez sędziego czasie gry nerwy puściły obu stronom.

Zapalnikiem okazało się spięcie dwóch piłkarzy. Jeden z nich przesadził swoim atakiem, a drugi miał o to pretensje i domagał się sprawiedliwości. Ostatecznie postanowił wymierzyć ją sam.

Na płycie boiska doszło do regularnej bitwy, z udziałem piłkarzy grających, rezerwowych, a nawet sztabów szkoleniowych. Z uporządkowaniem sytuacji nie poradzili sobie sędziowie i organizatorzy. W ruch poszły pięści, nie szczędzono też kopniaków.

Na kamerach nagrywających zachowanie uchwycono najbardziej brutalne zachowania. Dopuścił się go Joao Gabriel z Atletico Paranaense, który jednego z rywali kopnął w głowę, a później brał udział w zadawaniu ciosów innemu leżącemu przeciwnikowi.

Arbiter w końcu opanował sytuację i przydzielił kary za zaistniałą sytuację. Aż dziewięciu zawodników zostało ukaranych czerwonymi kartkami (pięciu z Atletico, czterech z Fluminense). Dopiero wtedy ekipa z Rio de Janeiro zaczęła świętować tytuł.

