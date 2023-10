Bohater ostatniej akcji. Uratował punkt i posadę trenera?

Karol Podliński nie miał problemu ze skierowaniem piłki do siatki z najbliższej odległości. Lechia ma na ławce utalentowanego wychowanka Antoniego Mikułko , ale z jakiegoś powodu klub stawia na wiekowego, mało perspektywicznego zawodnika z Ukrainy. Być może teraz to się zmieni?

Górnik Łęczna był bardzo dobrze zorganizowany w obronie, nie pokazał nic wielkiego, ale to wystarczyło, by długo bronić się przed nieporadnymi atakami Lechii Gdańsk. Wyrównał w 94. minucie w ostatniej akcji meczu rezerwowy Tomasz Neugebauer , czym wywołał szał radości na gdańskiej ławce. Być może tym strzałem pomocnik uratował posadę trenera Szymona Grabowskiego ?

Władze Lechii mają wielkie ambicje, a brak awansu do Ekstraklasy będzie dla nich klęską, lecz do tej pory drużyna plasuje się jedynie w środku tabeli. O tym samym mówił zresztą na przedmeczowej konferencji prasowej, trener Szymon Grabowski: "Po potencjale zespołu, po poznaniu tych chłopaków, wiem, że każdy inny wynik niż awans będzie naszą porażką". Czy z taką grą jaką dziś zaprezentowała Lechia jest szansa na awans do najwyższej klasy rozgrywek?