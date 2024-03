Bohater barażu najmłodszy na boisku. „Jeśli ktoś jest wybitny”, wiek nie ma znaczenia

Wychowanek AS Roma przeszedł wszystkie szczeble przez reprezentacje młodzieżowe. Choć nie zawsze pokonywał je po kolei. Wręcz przeciwnie - czasem wskakiwał o dwa wyżej, by się cofnąć o jeden. Choć na początku wszystko przebiegało tradycyjnie. Ze swoim rocznikiem występował w kadrze do lat 16 i do lat 17.

- Od razu zaimponował lekkością w poruszaniu się i naturalnością. Był jednak słabszy fizycznie od rywali i miał problemy, by w meczu pokazać to, co prezentował na treningach. Pamiętam, że jego tata niepokoił, czy syn sobie poradzi. Uspokajaliśmy go, że widać ogromny potencjał, ale trzeba cierpliwości. Przełomem był Puchar Syrenki w 2018 roku - opowiadał Przemysław Małecki, wtedy trener reprezentacji. Reklama

Z dnia na dzień stał się wiodącą postacią zespołu ~ Przemysław Małecki

Szybko o umiejętnościach Zalewskiego usłyszał Jacek Magiera budujący kadrę na mistrzostwa świata do lat 20, których gospodarzem była Polska. - Przypomina mi Piotrka Zielińskiego. Ma ogromną swobodę, niemal unosi się nad boiskiem. Umie wygrywać pojedynki i to z każdym rywalem. Nie ma też dla niego różnicy, którą nogą kopie piłkę. Jacek Magiera pytał, kogo możemy mu polecić. Wskazaliśmy kilku graczy, ale wybrał Nikolę - dodaje Małecki.

Magiera pojechał nawet do Włoch, by na żywo zobaczyć Zalewskiego w drużynie Primavera AS Romy. Spotkał się z rodziną i rozmawiał o możliwości gry w kadrze do lat 20. I selekcjoner zaskoczył, bo powołał 17-latka na młodzieżowy mundial, choć ten ani razu nie zagrał w jego drużynie.

Zalewski był trzy lata młodszy od reszty powołanaych

- Jeśli ktoś jest wybitny w danym roczniku, to musi trafiać wyżej - tłumaczył powołanie Magiera. - Nicola jest młodszy o trzy lata, ale nie widać tej różnicy. Obserwowaliśmy go cały czas, miałem kontakt z jego trenerami, dostawałem raporty z jego występów. Uznałem, że to zawodnik, który może pomóc drużynie. Szybko złapał wspólny język z kolegami, wszedł do drużyny bez kompleksów, a to świadczy, że jest dobrym piłkarzem. Reklama

Na mistrzostwach świata zagrał tylko w jednym spotkaniu - z Tahiti (zaliczył asystę). Miał wówczas 17 lat i cztery miesiące. - Magiera odegrał dużą rolę, bo widział w nim potencjał. Nicola był dużo młodszy, ale na treningach wyróżniał się zmysłem i zrozumieniem gry, swobodą z piłką. I tej różnicy wiekowej kompletnie nie było widać - zapewnia Maciej Szymański, który był w sztabie reprezentacji na młodzieżowy mundial.

To była też inwestycja w przyszłość z myślą, że zagra w pierwszej reprezentacji. I tak właśnie się stało. ~ Maciej Szymański, członek sztaby na MŚ do lat 20

Choć Zalewski zagrał w reprezentacji do lat 20, to wrócił do młodszej. Z kadrą do lat 19 walczył o awans na mistrzostwa Europy. Zadebiutował w niej w wieku 17 lat, 7 miesięcy i 14 dni Podobnie było z pierwszą reprezentacją. Najpierw wystąpił w seniorach u trenera Paulo Sousy (miał 19 lat, 7 miesięcy i 13 dni), by dopiero później pierwszy raz zagrać w młodzieżówce U-21 (19 lat, 9 miesięcy i 20 dni).

Występ w seniorskiej reprezentacji z San Marino uświetnił asystą. Na meczu był ojciec Zalewskiego i kamery pokazały go płaczącego ze wzruszenia. Nicola w wieku 19 lat spełnił jego marzenie, że syn zagra w kadrze narodowej. W tym spotkaniu akurat Zalewski na boisku najmłodszy nie był. Z tego samego rocznika jest bowiem grający wtedy w podstawowym składzie Jakub Kamiński, który urodził się kilka miesięcy później . Reklama

Pomocnik AS Roma znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w Katarze. Trener Czesław Michniewicz zabrał dwóch zawodników urodzonych już w XXI wieku - właśnie Kamińskiego i Zalewskiego (obaj rocznik 2002). Zresztą w ubiegłym roku obaj byli też powoływani przez Fernando Santosa. Jednak na początku sezonu Zalewski miał słabszy okres w Romie i stracił miejsce w składzie.

I znów wrócił do kadry do lat 21. Zagrał świetne spotkanie w październiku z Estonią U-21 i nowy selekcjoner pierwszej reprezentacji Michał Probierz powołał go na listopadowe zgrupowanie. Z Czechami i Łotwą (dwie asysty) zagrał w podstawowym składzie. I ponownie był najmłodszy na boisku.

A to mu zupełnie nie przeszkadza. W czwartek w barażu z Estonią obok Jakuba Piotrowskiego był najlepszy na boisku. W 15. występie (znów był najmłodszy na boisku) w reprezentacji Polski zaliczył trzy asysty i w kadrze brakuje mu jeszcze gola.

- Często był najmłodszy w kadrze, ale język piłkarski zawsze mu pomagał, bo koledzy doceniali jego wysoki poziom umiejętności - dodaje Szymański. - Niezależnie od poziomu rywala, trzeba je pokazywać. Nicola w meczu z Estonia właśnie to zrobił. Zresztą pokazuje to na co dzień w AS Roma, choć ostatni okres jest dla niego nieco trudniejszy. Jest w stanie odgrywać ważną rolę w silnej lidze europejskiej. W jego wieku sto meczów w klubie też o czymś świadczy. Kadra powinna jeszcze długo mieć z niego pożytek. Reklama

