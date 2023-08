Błyszczał tam Bellingham i Zidane. Teraz czas na Polaków. Co za gol! [WIDEO]

Reprezentacja Polski do lat 17 od dawna w naszym kraju uważana była za tą, która w przyszłości może gwarantować ofensywny futbol bez cierpienia oczu. Drużyna prowadzona przez Marcina Włodarskiego niedawno potwierdziła także, że do atrakcyjnej dla oka gry potrafi dołożyć także konkrety w postaci bardzo dobrych wyników na młodzieżowych turniejach .

Polska drużyna do lat 17 na mistrzostwa Europy w tym roku jechała, aby pokazać całej Europie, że ta drużyna potrafi dawać rozrywkę kibicom. Sztuka zdecydowanie się udała, bo o naszej drużynie po turnieju mówiło się bardzo dużo. Dodatkowo zespół dowodzony wówczas przez Marcina Włodarskiego dotarł do strefy medalowej, a zmagania zakończył dopiero na półfinale. W związku z tym kadra do lat 17 otrzymała prawo gry na mistrzostwach świata.