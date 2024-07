Błyszczał na Euro 2024, chciała go FC Barcelona. Cios dla klubu Lewandowskiego

FC Barcelona wedle wszystkich informacji ma zmierzać do momentu, w którym klub znów będzie mógł dokonywać transakcji na rynku transferowym bez większych ograniczeń. Aby tak się jednak stało, "Duma Katalonii" musi spełniać wszelkie założenia finansowego fair-play La Liga . Zasady narzucane przez ligę są bardzo restrykcyjne. Przez ostatnie kilka okienek transferowych "Blaugrana" musiała działać w ramach zasady 3:1 , a więc na każde wydane euro, musiała poświadczyć trzema zarobionymi.

Według mediów niebawem to ograniczenie zniknie. To sprawia, że "Duma Katalonii" może myśleć o realizacji dużych transferów. Dziennikarze od dawna informowali, że celem działaczy jest wzmocnienie pozycji prawego obrońcy, defensywnego pomocnika i lewego skrzydłowego. Celem na tę ostatnią z pozycji od początku był Nico Williams , który błyszczy na Euro w barwach Hiszpanii . Podobnych słów można użyć w kontekście zawodnika, który miał wzmocnić pozycję "szóstki".

Amadou Onana nie dla Barcelony. Belg z hitowym transferem

Wybór padł na Nico Williamsa. "FC Barcelona uważała Amadou Onanę za swój cel, ale nie złożyła żadnej oferty. Powód jest jasny: klub jest całkowicie skupiony na Nico Williamsie - to główny cel" - przekazał ceniony dziennikarz Fabrizio Romano. Co więcej, wskazał on, gdzie Onana się przeniesie. Według informacji Romano zamiast słonecznej Katalonii, Belg zamieszka w Birmingham. 22-latek ma podpisać kontrakt z Aston Villą, w której grać będzie z Mattym Cashem.