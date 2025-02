Błyskawiczny cios dla Jagiellonii, a potem odpowiedź. Mecz z Legią coraz bliżej

Jagiellonia Białystok rozgrywa kolejny znakomity sezon. Poprzedni był sensacyjny, bo zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca kompletnie niespodziewanie sięgnął po tytuł najlepszej polskiej ekipy w PKO Ekstraklasie. To oczywiście oznaczało także przepustkę do gry w europejskich pucharach, co w naszym piłkarskim świecie często nazywane było "pocałunkiem śmierci".