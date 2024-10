Błysk reprezentanta Polski w Lidze Mistrzów. Anglicy zachwyceni, świetne wieści dla Probierza

Jakub Kiwior w poprzednim sezonie w barwach Arsenal u grał całkiem sporo. Ostatecznie uzbierało się nieco ponad 1500 minut. Polak często prezentował się naprawdę nieźle, ale wraz z powrotem do zdrowia Juriena Timbera stracił swoją pozycję i do sezonu 2024/2025 podchodził w roli zawodnika, który przez media był wręcz wypychany z klubu. Na transfer zgody wydać nie chciał jednak Mikel Arteta . Hiszpański szkoleniowiec chciał mieć Polaka w swojej kadrze, z racji na jego uniwersalność.

Niestety początek trwającego sezonu był dla naszego kadrowicza trudny. Polak nie mógł liczyć na zbyt wiele gry, co było widać, gdy przyszło mu zakładać koszulkę z orzełkiem na piersi. Znów pojawiły się jednak kłopoty zdrowotne, które stały się przepustką do występu w hicie Ligi Mistrzów. Kiwior pojawił się na murawie na otwarcie drugiej połowy starcia z Paris Saint-Germain i co ważne, tym razem nie zawiódł. Wręcz przeciwnie, w roli zmiennika Timbera zaprezentował się bardzo dobrze.