Drużyna New England Revolution pewnie pokonała Inter Miami - którego współwłaścicielem jest David Beckham - 5-0. Buksa dopełnił dzieła zniszczenia, strzelając dwie ostatnie bramki w 45. i 83. minucie.



Wcześniej do siatki trafiali również Arnor Ingvi Traustason (w 15. i 16. minucie) oraz Teal Bunbury (w 27. minucie).



Buksa i Klimala trafili w MLS

Po 15 meczach drużyna Buksy ma na koncie 30 punktów i prowadzi w konferencji wschodniej.



Ósme miejsce zajmują natomiast piłkarze New York Red Bulls, którzy wywalczyli jeden punkt w starciu z Toronto FC. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył Klimala, trafiając do siatki tuż po zmianie stron. W 62. minucie do wyrównania doprowadził Ralph Priso-Mbongue.



