Błysk Messiego i gol. Wielki hit rozczarował

To miał być wielki hit fazy grupowej Copa America, który - niestety - nieco rozczarował.



Mimo to, Argentyńczycy mogą być z siebie zadowoleni, bowiem w końcu przełamali swoją niemoc. Obie ekipy przystępowały do tego meczu, czekając na swój pierwszy triumf w 2021 roku, choć rozegrały już trzy spotkania.



Messi asystuje, Rodriguez strzela dla Argentyny

Bohaterem Argentyńczyków został 27-letni Guido Rodriguez, który w 13. minucie wykorzystał dośrodkowanie Leo Messiego po krótko rozegranym rzucie rożnym.



Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!

Reklama

Gdziekolwiek jesteś, słuchaj meczu na żywo! - Relacja live tylko u nas!

Po dwóch kolejkach ekipa asa FC Barcelona ma - podobnie jak Chile - cztery punkty i prowadzi w tabeli grupy A.



Copa America - sprawdź terminarz i tabele - kliknij TUTAJ



TB