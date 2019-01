Niemiecki dziennik "Bild" przesądza sprawę odejścia Jakuba Błaszczykowskiego z VfL Wolfsburg do Wisły Kraków. Tym samym potwierdzają się informacje Interii, choć warto zadać sobie pytanie, czy w świetle niekończących się zawirowań w klubie spod Wawelu, Kuba będzie miał dokąd wrócić.

Dziennikarz zza naszej zachodniej granicy jednak przesądza powrót Błaszczykowskiego do Krakowa, skąd skrzydłowy z powodzeniem ruszył w świat w 2007 roku, robiąc karierę w Borussii Dortmund.

"Bezgotówkowe przejście Kuby do Krakowa jest już tylko kwestią formalności. Klub z Wolfsburga zaakceptował jego prośbę o powrót do Polski, mimo ważnego kontraktu do lata 2019 i dał zielone światło" - czytamy w Bildzie.

Dla 104-krotnego reprezentanta Polski zabrakło miejsca w samolocie, który w czwartek wczesnym rankiem wyleciał z Brunszwiku do portugalskiego Faro. W sąsiednim Almancil klub spod znaku Volkswagena będzie budował formę na drugą połowę sezonu. Przygotowania potrwają do 12 stycznia.

W tym sezonie Kuba właściwie nie odgrywa żadnej roli w niemieckim zespole. W Bundeslidze zaliczył tylko dwunastominutowy epizod, a w Pucharze Niemiec wystąpił przez siedem minut. Łącznie dla Wolbsburga zagrał w 45 meczach, zdobył jednego gola i zanotował trzy asysty.

Miejsca w samolocie do Portugalii zabrakło także dla pomocnika Ignacio Camacho, który po kontuzji kostki kontynuuje rehabilitację w swojej rodzinnej Hiszpanii.

