Bijatyka w meczu eliminacji do mistrzostw świata. Messiemu puścił nerwy

Mecze w Ameryce Południowej niemal zawsze toczone są na wysokiej intensywności, a piłkarze nie unikają agresywnej gry, a niekiedy nawet brutalnych fauli. Nie inaczej było w przypadku spotkania 5. kolejki eliminacji do mistrzostw świata pomiędzy Argentyną i Urugwaj em.

Mistrzowie świata przystępowali do rywalizacji jako lider tabeli, a do tego pozostawali niepokonani od 14 kolejnych meczów. Ponadto w czterech poprzednich spotkaniach eliminacyjnych nie stracili nawet gola, aplikując ich rywalom siedem. Starcie z reprezentacją Urugwaju już od początku nie układało się jednak po ich myśli.

Podopieczni Marcelo Bielsy grali dość agresywnie i atakowali wysoko Argentyńczyków, którzy nie potrafili sobie z tym poradzić. Do szatni Urugwaj schodził przy prowadzeniu 1:0. Bramkę w 41. minucie strzelił Ronald Araujo , który wykorzystał dogranie Matiasa Viny. Pod koniec meczu wynik na 2:0 podwyższył Darwin Nunez , a Argentyna została pokonana po raz pierwszy od niemal roku . Ostatnią porażkę zanotowała w fazie grupowej mundialu w Katarze z Arabią Saudyjską.

Messi i Ugarte starli się w meczu eliminacyjnym

Jeszcze przy stanie 0:0 w pierwszej połowie między zawodnikami obu drużyn mocno się zagotowało. Panowanie stracił Manuel Ugarte, który w wulgarnych słowach zwrócił się do Rodrigo de Paula. Wyśmiał stosunek pomocnika do Lionela Messiego. To bardzo nie spodobało się gwieździe Interu Miami.