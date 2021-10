Bijatyka po meczu w Portugalii. Strzały w powietrze ze strony policji

Piłka nożna

W ostatni weekend w Portugalii doszło do poważnego pomeczowego incydentu - po zakończeniu spotkania jednej z niższych lig między Olimpico do Montijo i rezerwami Vitorii Setubal doszło do bijatyki. Kilku policjantów będących na miejscu, by uspokoić walczący tłum, użyło broni i strzelało w powietrze.

