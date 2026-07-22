W tym roku aż dwie polskie drużyny przystąpiły do kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji znacznie trudniejsze zadanie ma przed sobą Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski rywalizują bowiem z naszpikowanym gwiazdami Fenerbahce Stambuł.

Wystarczy spojrzeć na budżety klubów, żeby wskazać faworyta tej rywalizacji. Wartość piłkarzy tureckiego giganta jest o ponad 300 milionów większa od zawodników wicemistrza Polski. Pieniądze na murawie jednak nie grają, co Górnik udowodnił we wtorkowym starciu w Stambule.

Co prawda polska drużyna przegrała 0:1, ale taki wynik na wyjeździe nie stawia jej jeszcze na straconej pozycji przed meczem rewanżowym. Pytanie jednak, czy drugi mecz z Fenerbahce w Zabrzu będą mogli zobaczyć wszyscy chętni na stadionie? Czy nie dojdzie do zamknięcia którejś z trybun?

Takie wątpliwości można mieć po tym, jak zachowała się część kibiców Górnika we wtorkowy wieczór. Gdy piłkarze wicemistrza Polski rywalizowali na murawie, media społecznościowe obiegły nagrania z bijatyki w sektorze gości. Na materiałach widać jak część fanów Górnika starła się z miejscową policją. Okazało się, że nie obyło się bez zatrzymań.

Co zrobi UEFA po starciach kibiców Górnika z policją? Mamy pierwszy komentarz

W środowy poranek RMF FM podało, że w Turcji zatrzymanych zostało dziewięciu kibiców z Polski. Wszyscy trafili do aresztu. - "Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszą - czy odpowiedzą za wykroczenia, czy za przestępstwa" - poinformowali dziennikarze RMF FM.

Wiadomo, że w takich przypadkach bardzo surowa potrafi być UEFA. Skontaktowaliśmy się zatem z europejską federacją, żeby dowiedzieć się, jakie kary mogą otrzymać wicemistrzowie Polski. UEFA na razie nie chciała spekulować, jak może ukarać Górnika, ale poinformowała, że przygląda się sprawie.

"Obecnie zapoznajemy się z raportami meczowymi, jakie otrzymaliśmy po starciu w Stambule. Jeśli będą w nim opisane wyżej wymienione zajścia, to zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Możliwe są sankcje, ale gdyby takowe były, to poinformujemy o nich w osobnym komunikacie prasowym" - poinformowali Interię Sport przedstawiciele UEFA.

Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport





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