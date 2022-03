"Ja, Igor Biełanow! Proszę o natychmiastowe zatrzymanie rozlewu krwi naszego ludu! Cierpią niewinni ludzie, opamiętajcie się! Nasze miasta popadają w ruinę. Nasi dziadkowie i ojcowie zbudowali je nie po to, by w nich walczyć, ale by żyli w nich szczęśliwi ludzie" - napisał na Instagramie 61-letni obecne działacz piłkarski, swego czasu legenda Dynama Kijów.

Ukraińscy dziennikarze słusznie zwracają uwagę, że w wystąpieniu Biełanowa nie ma słowa o Rosji. A skoro tak - trudno doszukać się również potępienia najeźdźcy, który od trzech tygodni morduje ludzi na Ukrainie.

Reklama

"Serce krwawi, patrząc na cierpienie i łzy. Nie dla wojny, nie dla nieszczęścia, nie dla bezsensownych poświęceń" - pisze były piłkarz.

Wojna na Ukrainie. Siergiej Szojgu poprosił o Złotą Piłkę

Jak donosi fanday.net, brak wskazania agresora to efekt wieloletniej przyjaźni Biełanowa z obecnym szefem rosyjskiego ministerstwa obrony Siergiejem Szojgu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Brzęczek uratuje Wisłę? „Grał całym sobą!” WIDEO INTERIA.TV

We wspomnianym serwisie czytamy m.in. o imprezie urodzinowej Szojgu, na którą swego czasu zaproszony został również Biełanow. Na wyraźne życzenie gospodarza zabrał ze sobą Złotą Piłkę, przyznaną mu w 1986 roku wraz z tytułem najlepszego piłkarza Europy.

- Zabrałem ją, bo Siergiej powiedział, że goście będą chcieli sobie na nią popatrzeć. No i została tam u niego na całe trzy miesiące. Ale ufałem mu. Wiedziałem, że trofeum do mnie wróci - opowiadał przed laty Biełanow w jednym z wywiadów.

Story o nim kończy się na fanday.net mocno oskarżycielskim wątkiem.

"Nie ma wątpliwości, że kierownictwo ukraińskiej federacji jest świadome tych faktów. Niemniej jednak nawet po 2014 roku (aneksja Krymu przez Rosję - przyp. red.) Biełanow nie tylko nie został usunięty z futbolu Ukrainy, ale wprowadzono go nawet do Komitetu Wykonawczego organizacji, dając ogromną pensję! Kto jest dzisiaj za to odpowiedzialny? Co stoi na przeszkodzie, by zrobić z tym człowiekiem to, co zrobili z innym zdrajcą - Tymoszczukiem?" - czytamy w końcowym fragmencie tekstu.

Ty też możesz pomóc Ukrainie. Zobacz, jakie to proste!

W latach 1985-90 Biełanow rozegrał 33 spotkania w reprezentacji ZSRR i zdobył w niej osiem bramek. Ma w dorobku srebrny medal z finałów Euro '88. W 1986 roku z Dynamem Kijów sięgnął po Puchar Zdobywców Pucharów, zostając najlepszym strzelcem edycji.

Zdjęcie Siergiej Szojgu (na pierwszym planie) w towarzystwie Władimira Putina podczas jednej z wojskowych narad / Getty Images

Instagram Post

ZOBACZ TAKŻE: