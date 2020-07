Białystok zamiast Barcelony? Marzenia młodych piłkarzy okiem premiera

Mateusz Morawiecki odwiedził Białystok, gdzie mówił między innymi o inwestycjach w Jagiellonii Białystok na rzecz rozwoju piłki nożnej wśród młodych piłkarzy. Niemałe zainteresowanie internautów wzbudziły słowa premiera na temat marzeń młodych sportowców.

Premier Mateusz Morawiecki chętnie podróżuje po kraju w obliczu ostatnich dni przed drugą turą wyborów prezydenckich. Podobnie jak jego oponenci chce, aby szala została przechylona na stronę partii, z której wywodzi się urzędujący prezydent.

Jednym z ostatnich przystanków premiera był Białystok. To tam Morawiecki odwiedził obiekty sportowe Jagiellonii Białystok. W tym miejscu przypomniał o kwocie sześciu milionów złotych, które otrzymał klub z budżetu państwa na rzecz rozwoju młodych talentów piłkarskich.

Szczególne zainteresowanie podczas wystąpienia premiera wywołały jego słowa o marzeniach małych piłkarzy.

"Robimy takie projekty przede wszystkim po to, żeby młodzi piłkarze nie musieli myśleć o karierze w Manchesterze, Barcelonie, czy Madrycie. Żeby dla nich marzeniem było grać w Białymstoku" - powiedział Prezes Rady Ministrów.

Inwestycje na rzecz rozwoju sportu, o których mówił premier stały się przedmiotem do dyskusji. Internauci wymieniają się spostrzeżeniami, tocząc gorący spór, jak na okres kampanii wyborczej przystało. Część z nich zastanawia się nad słowami Morawieckiego, czy aby na pewno dzieci marzą o karierze w Jagiellonii zamiast w Barcelonie.

