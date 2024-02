Białorusini bez historycznego sukcesu. Iran zniszczył marzenia o medalu

Do wojny po stronie Rosji dołączyła oczywiście Białoruś, która bardzo mocno wspiera Władimira Putina w jego wojskowych działaniach. W związku z tym Białoruś została uznana za jednego z czynnych uczestników konfliktu. To musiało poskutkować odpowiednimi sankcjami nałożonymi przez poszczególne federacje związane ze sportem. W ten sposób z życia w piłce nożnej wykluczone zostały Rosja i Białoruś przez FIFA oraz UEFA. Zarówno kluby, jak i reprezentacje nie mogą rywalizować na arenie międzynarodowej.

Białoruś bez medalu. Brazylia mistrzami

Okazało się jednak, że FIFA dopuściła Białorusinów do walki o mistrzostwo świata w piłce nożnej plażowej. Być może to pierwszy krok, aby dopuścić do rywalizacji także Rosjan w przyszłości. Fakt jest jednak taki, że podczas imprezy w Dubaju Białorusini mieli naprawdę dobrą formę i pokazali się piłkarsko z pozytywnej strony. Białoruś wygrała swoją grupę, pokonując w niej Japonię, Senegal oraz Kolumbię. W ćwierćfinale Białorusini odprawili do domu Portugalię, a w półfinale musieli uznać wyższość Włochów.