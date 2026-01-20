Bezwzględna decyzja Trumpa, nie wszyscy kibice pojadą na mundial. Długa lista prezydenta

20 stycznia 2025 roku Donald Trump został zaprzysiężony na swoją drugą kadencję w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych - wszystko to po czteroletniej przerwie, w trakcie której w Białym Domu urzędował Joe Biden.

Przez ten rok nowy-stary POTUS bez dwóch zdań prowadził naprawdę zdecydowaną politykę międzynarodową - i zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy z pewnością zgodzą się przynajmniej co do tego, że była ona w znacznej mierze nieprzewidywalna.

Trump kontra Kanada, Meksyk i... amerykańskie miasta. A w tle wielka impreza piłkarska

Globalne działania Trumpa mają jednak swój oddźwięk nie tylko w świecie polityki, ale i sportu - zwłaszcza, że wielkimi krokami zbliżają się piłkarskie mistrzostwa świata, które współorganizować będą trzy państwa - Kanada, USA oraz Meksyk. Tymczasem pewne napięcie jest tu wyczuwalne już na poziomie wzajemnych relacji między gospodarzami.

W kraju spod znaku klonowego liścia doskonale pamiętają kilkukrotnie powtarzane, szokujące wypowiedzi Trumpa dotyczące tego, że Kanada powinna de facto zostać inkorporowana przez swego sąsiada jako 51. stan, bo "jest całkowicie zależna od USA". Z Meksykiem sytuacja wygląda na jeszcze bardziej zaostrzoną - Donald Trump sugerował w ostatnim czasie, że dobrym sposobem na walkę z kartelami narkotykowymi szeroko działającymi w tym państwie byłoby wprowadzanie do akcji oddziałów U.S. Army. Claudia Sheinbaum, meksykańska prezydentka, zaręczała ostatnio w mediach społecznościowych, że taka opcja nie wchodzi w grę, choć przyznała jednocześnie, że rozmawiała z Waszyngtonem "o bezpieczeństwie z poszanowaniem naszej suwerenności, ograniczaniu handlu narkotykami, handlu i inwestycjach" (cytat za Euronews). Pewna presja jest tu tak czy inaczej wyczuwalna.

Nawet wewnątrz samych Stanów Zjednoczonych panuje pewne zagęszczenie politycznej atmosfery wokół niektórych miast-gospodarzy mundialu. Trump wprost mówił, że może zapaść decyzja o przeniesieniu meczów w inne lokalizacje, co motywował np. kwestiami bezpieczeństwa. Sprawa jest jednak bardziej zniuansowana - widać to na przykładzie Bostonu.

W mieście tym jesienią doszło do propalestyńskich demonstracji, co wywołało mocną reakcję Białego Domu - prezydent wówczas skrytykował zarządzającą miastem Michelle Wu z Partii Demokratycznej, nazywając ją "bardzo inteligentną, ale skrajnie lewicową". Padła jasna sugestia o odebraniu Bostonowi prawa do goszczenia meczów MŚ i choć u podstawy miało leżeć wspominane już bezpieczeństwo (demonstracje momentami zmieniały się w starcia z policją), to nie można było nie wyczuć swoistego sporu ideologicznego i chęci pokazania oponentom, że Trumpowi najlepiej nie podskakiwać.

FIFA, jakkolwiek gestami Gianniego Infantino stara się stale schlebiać prezydenckiemu ego, nie przyjęłaby z pewnością z uśmiechem wywrócenia do góry nogami organizacji turnieju na zaledwie kilka miesięcy przed jego rozpoczęciem. Wycofanie się któregokolwiek z gospodarzy lub mieszanie przy lokalizacjach gier wydaje się jednak mimo wszystko skrajnie nieprawdopodobne. Warto jednak zaznaczyć, ze istnieje jeszcze jedno problematyczne pole.

Mistrzostwa świata, a kibiców brak? Ten problem dotyczy kilku państw

Mowa o przyjmowaniu kibiców, którzy przecież mają napędzić komercyjny sukces MŚ - najwięcej fanów futbolu trafi podczas mundialu do, a jakże, USA, bo z 16 zgłoszonych stadionów aż 11 leży na obszarze tego kraju i na amerykańskiej ziemi odbędzie się też sam finał zmagań. Tymczasem lista państw, z których fani nie będą mogli przybyć do Stanów Zjednoczonych jest naprawdę długa.

Obecnie Stany ograniczają (w różnym stopniu, od całkowitego do częściowego) wydawanie wiz wjazdowych obywatelom blisko 40 państw (źródła podają różne wersje, ale też różnie zaliczana jest np. Palestyna, której USA nie uznaje) - głównie z Afryki i Azji, ale restrykcje, poszerzone ostatnio w grudniu ubiegłego roku, dotykają też np. Kuby czy Wenezueli.

Nie byłoby to może jakoś szczególnie kłopotliwe - wszak każdy kraj wprowadza tego typu obostrzenia - ale na liście znalazło się tutaj aż czterech uczestników mundialu: Haiti, Iran, Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej, przy czym dwa pierwsze zostały dotknięte pełnym zakazem wjazdowym, któremu zresztą trudno się mimo wszystko dziwić, patrząc na fakt, że Amerykanie są o krok od uderzenia militarnego na Iran, a Haiti to de facto państwo upadłe, którym rządzą gangi. Niemniej dochodzi tu do nietypowej sytuacji w której niektóre kadry będą mogły liczyć na wsparcie z trybun zapewne ze strony jedynie niewielkich grup sympatyków wywodzących się ze środowisk imigranckich.

Co jednak np. z samymi piłkarzami czy sztabami szkoleniowymi? Tutaj jest pewien wytrych - ograniczenia wizowe nie obejmą zawodników, trenerów i reszty personelu danych kadr, o czym Departament Stanu USA poinformował w specjalnym piśmie wszelkie możliwe ambasady i konsulaty amerykańskie na świecie (a co zostało opisane przez Associated Press). Niemniej i tak Irańczycy mogą się nie zjawić na MŚ jeśli sytuacja na linii Waszyngton - Teheran się zaogni. W barażach o mundial bierze też udział Dania, która próbuje wszelkimi sposobami hamować zakusy Trumpa dotyczące Grenlandii i tu również mogą wystąpić pewne zgrzyty. Oczywiście w przypadku bojkotów ze strony uczestników FIFA wdroży też własne procedury, niemniej będą one swoistym ewenementem. Otoczka wokół najbliższych mistrzostw będzie naprawdę intrygująca...

Donald Trump ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Donald Trump AFP

Prezydent USA Donald Trump ALLISON ROBBERT AFP

Mariana Brambilla - najlepsze akcje MVP meczu MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź Polsat Sport