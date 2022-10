Bezwzględna decyzja. Polski piłkarz zdyskwalifikowany!

Świerczok jest piłkarzem japońskiego Nagoya Grampus Eight. Trafił tam w lipcu 2021 roku, z Piasta Gliwice.

Długo, grą w Japonii się nie nacieszył. Ostatni mecz rozegrał 27 listopada 2021 roku. Ma jednak bardzo dobre statystyki. W 21 meczach w barwach klubu, strzelił 12 goli.

9 grudnia 2021 roku, w organizmie polskiego napastnika, znaleziono niedozwoloną substancję. Nie podano szczegółów, co to było. Wtedy zawodnika tymczasowo zawieszono, a sprawą zajęła się Azjatycka Konfederacja Piłkarska.

Teraz AFC wydało wyrok. Świerczok został zawieszony na cztery lata we wszystkich rozgrywkach na całym świecie. Kara liczona jest od 9 grudnia ubiegłego roku.

Klub Świerczoka wydał oświadczenie

Do sprawy odniósł się klub Polaka, Nagoya Grampus Eight. W komunikacie napisano, że materiał do badań, pobrano od piłkarza, 17 października 2021 roku, po przegranym 3-0 meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów z Pohang Steelers.

Dodano, że próbka B potwierdziła wynik próbki A. Klub poinformował też, że za pośrednictwem prawnika, negocjuje z piłkarzem w sprawie rozwiązania umowy.