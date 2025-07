Bezlitosna decyzja UEFA. Klub wyrzucony z pucharów na dziesięć lat

Jesteśmy dopiero na początkowym etapie eliminacji europejskich pucharów. Do gry wchodzą mniejsze zespoły, a najwięksi dopiero sposobią się, by rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. W środę UEFA podjęła decyzję o wykluczeniu z udziału w rozgrywkach jednej z drużyn. Karą dziesięciu lat zawieszenia za ustawienie spotkania eliminacji Ligi Konferencji ukarany został czarnogórski Arsenal Tivat.