Bezkompromisowy as po posadzeniu na ławce skończył karierę. I zmienił zawód

- Panowie, to był mój ostatni mecz. Dziękuję bardzo za wszystko - powiedział ledwie 29-letni Marian Kielec, ogłaszający kolegom w szatni, że właśnie kończy z graniem w piłkę. Był kapitanem i liderem drużyny, a badający go lekarze stwierdzili, że lepiej wytrenowany może być tylko olimpijczyk tuż przed igrzyskami. Mimo tego gwiazdor Pogoni Szczecin swojej decyzji nie zmienił. Boisko zastąpił statkami - zaciągnął się do Polskiej Żeglugi Morskiej i pływał po oceanach świata.