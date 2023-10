Bezcenne 3 punkty. Rywal skorzystał z rady polskiego bramkarza

Niewykluczone jednak, że w tych listopadowych meczach Czechów poprowadzi już inny trener - po przegranej 0-3 z Albanią na Sihlavego spadła ogromna krytyka, a jego posada zawisła na włosku. a na trenera Šilhavy’ego spadła ogromna fala krytyki za styl gry i wybór jedenastki na to spotkanie.

W kolejnym spotkaniu eliminacyjnym w Pilźnie, czeski selekcjoner dokonał aż pięciu zmian w składzie, ale nie wpłynęło to pozytywnie na styl gry w meczu z najsłabszą drużyną w grupie Wyspami Owczymi - spotkanie zakończyło się skromną wygraną 1-0. Czesi długo męczyli się z rywalami, w których obronie zagrał Andrias Edmundsson - na co dzień zawodnik drugoligowej Chojniczanki Chojnice. To pierwszy raz w historii, gdy klub z Borów Tucholskich ma seniorskiego reprezentanta Polski.