Marcin Oleksy zapisał się na kartach historii polskiego amp futbolu. W poniedziałkowy wieczór Polak pojawił się w paryskiej sali koncertowej Salle Pleyel, gdzie największe ikony światowego futbolu wzięły udział w gali the Best FIFA Football Awards. Reprezentant naszego kraju został nominowany do nagrody za Bramkę Roku im. Ferenca Puskasa obok takich gwiazd jak m.in. Richarlison, Kylian Mbappe, czy Dimitri Payet.