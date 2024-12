​Benzema kontra Ronaldo! Spektakl na szczycie Saudi Pro League [WIDEO]

Spotkanie Al-Ittihad z Al-Nassr (2:1) w Saudi Pro League dostarczyło kibicom niesamowitych emocji i przypomniało o dawnej rywalizacji Karima Benzemy i Cristiano Ronaldo. Dla fanów Realu Madryt widok obu gwiazd trafiających w jednym meczu to sentymentalny powrót do ich wspólnych sukcesów w Hiszpanii. Tym razem jednak show należało do drużyny Laurenta Blanca, która utrzymała fotel lidera.