Jude Bellingham ma niebawem odrzucić ofertę przedłużenia umowy z Borussią Dortmund (obecna obowiązuje do końca czerwca 2025 roku) i pójść śladem piłkarzy takich jak Ilkay Gundogan , Manuel Akanji czy Erling Haaland , którzy drużynę z Zagłębia Ruhry zamienili właśnie na Manchester City .

Kogo zastąpi Bellingham?

W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach klubowych Jude Bellingham zagrał łącznie 22 razy. Strzelił 9 goli i zanotował 3 asysty. Był on również podstawowym zawodnikiem reprezentacji Anglii na mundialu w Katarze. Jego drużyna odpadła w ćwierćfinale z Francją. Portal transfermarkt wycenia jego wartość na 110 milionów euro. Daje mu to 4. miejsce za Kylianem Mbappe, Erlingiem Haalandem i Viniciusem Juniorem.