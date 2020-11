Belgia - Anglia 2-0 w 5. kolejce Ligi Narodów

W jednym z hitów 5. kolejki Ligi Narodów Belgia pokonała Anglię 2-0. Porażka pozbawiła "Synów Albionu" pozbawiła ich szans na zajęcie pierwszego miejsca w grupie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów. Eksperci Polsatu Sport przed meczem Włochy - Polska (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

"Czerwone Diabły" już od początku wzięły się do roboty. W 10. minucie Youri Tielemans popisał się niezłym strzałem sprzed pola karnego, posyłając piłkę między nogami jednego z obrońców. Futbolówka odbiła się potem jeszcze od słupka i zatrzepotała w siatce.



W 24. minucie Jordan Pickford drugi raz skapitulował po uderzeniu sprzed własnej "szesnastki", gdy precyzją przy egzekucji rzutu wolnego popisał się Dries Mertens.

Reklama

Kolejnym ciosem dla Anglików była kontuzja Chilwella,, który opuścił murawę w 38. minucie. Zastąpił go Bukayo Saka.



Po zmianie stron goście nie zdołali odpowiedzieć Belgom, którzy dowieźli dwubramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka.



Przed szóstą kolejką Belgia - z 12 punktami - jest liderem 2. grupy dywizji A. Druga jest Dania (10 "oczek"), a trzecia Anglia (siedem punktów). Czwarta Islandia zanotowała jak dotąd same porażki.





TB



Liga Narodów - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy