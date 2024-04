Nieco ponad dwa lata - tyle wszyscy sympatycy piłki nożnej będą musieli jeszcze poczekać na kolejne piłkarskie mistrzostwa świata , które w roku 2026 odbędą się w aż trzech państwach - Kanadzie, USA oraz Meksyku. Choć taki podział wydaje się być poważnym wyzwaniem organizacyjnym, to co można tu powiedzieć o mundialu, który zorganizuje łącznie aż sześć krajów?

Tak ma bowiem wyglądać właśnie następny w kolejności czempionat w roku 2030. Jako że będziemy wówczas obchodzić stulecie organizacji pierwszych MŚ, pojawiła się koncepcja w myśl której trzy pierwsze "jubileuszowe mecze" zorganizowane zostaną w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju (to właśnie ten ostatni był notabene gospodarzem pierwszych mistrzostw). Potem rywalizacja przeniesie się już do Portugalii, Hiszpanii oraz Maroka i... w przypadku tej trójki też robi się już dosyć interesujące zamieszanie.

Finał MŚ 2030 w Maroko? Afrykańskie państwo szykuje niezły zwrot akcji

Jak dotychczas nie zapadła bowiem jeszcze decyzja co do tego, gdzie może się odbyć finał mundialu 2030. Na ten moment logika podpowiadałaby, że największe szansę na przejęcie najważniejszej potyczki turnieju mają dwa hiszpańskie stadiony - Santiago Bernabeu oraz Camp Nou, które zresztą jakiś czas temu zaczęły przechodzić gruntowne - i imponujące - modernizacje.

Jak bowiem opisuje w swoim artykule na portalu "Inside the Games" Raul Daffunchio Picazo, północnoafrykańskie królestwo ma zamiar postawić absolutnie największy pod względem pojemności stadion świata, mogący przyjąć 115 tys. kibiców. To zaś dokładnie o tysiąc osób więcej niż jest w stanie pomieścić dotychczasowy rekordzista, Stadion 1 Maja w Pjongjangu. Co prawda władze Korei Północnej oficjalnie twierdzą, że pojemność w tym przypadku wynosi aż 150 tys. miejsc, natomiast rozliczne inne źródła podważają aż tak znaczącą okazałość.