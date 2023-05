Będzie feta w stolicy? Wielki sukces jest na wyciągnięcie ręki

- Do I ligi jeden krok, jedyny krok nic więcej – śpiewali przed tygodniem w rytm melodii znanego przeboju kibice Polonii na stadionie Garbarni w Krakowie. Zwycięstwo 3-1 oznaczało, że już w sobotę „Czarne Koszule” przed własną publicznością mogą wywalczyć awans do Fortuna 1. Liga. Nie muszą nawet wygrać z Olimpią Elbląg. Zapowiada się, że mecz na stadionie przy Konwiktorskiej będzie zapełniony do ostatniego miejsca.