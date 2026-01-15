Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bednarek zszedł do szatni, ale co się wydarzyło później. Werdykt wydany. Portugalczycy nie mieli wątpliwości

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Jan Bednarek i Jakub Kiwior przyzwyczaili już kibiców FC Porto do bardzo dobrych występów. Tym razem ten pierwszy został absolutnym bohaterem "Smoków", ponieważ jego gol przesądził o losach awansu do półfinału Pucharu Portugalii. Nic dziwnego, że wybrano go piłkarzem spotkania, a media rozpisują się na jego temat w samych superlatywach.

Bednarek na ustach Portugalczyków. Tak go oceniono po starciu z Benfiką
Bednarek na ustach Portugalczyków. Tak go oceniono po starciu z BenfikąEurasia Sport ImagesGetty Images

W środowy wieczór FC Porto rywalizowało z Benfiką Lizbona w ramach ćwierćfinału Pucharu Portugalii. "O Classico" to mecz, który wywołuje wielkie emocje nie tylko u kibiców obu zespołów. Nie inaczej było i tym razem. Tym bardziej, że stawka spotkania była bardzo wysoka.

W kadrze na mecz znalazło się aż trzech Polaków: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i pierwszy raz po transferze do "Smoków" - Oskar Pietuszewski. Ale to właśnie Bednarek został bohaterem swojego zespołu. W 15. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła wprost na głowę Polaka. Ten nie wahał się ani chwili, oddając pewny strzał w kierunku bramki rywali. To był jedyny gol w meczu i tym samym dał on awans FC Porto do półfinału.

Zobacz również:

Jan Bednarek będzie miał kolejne powody do radości
Reprezentacja

FC Porto ogłasza o Bednarku. Znów zrobił to w Portugalii, szaleństwo trwa

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Bednarek na ustach Portugalczyków. Tak oceniono Polaków po hitowym meczu

    Portugalskie media nie miały wątpliwości i wybrały Bednarka zawodnikiem meczu. Dziennik "A Bola" przyznał mu "8" w dziesięciostopniowej skali.

    "Co za strzał głową! W 15. minucie dał prowadzenie FC Porto perfekcyjnym zagraniem w samym sercu pola karnego Benfiki, unikając krycia Leandro Barreiro i dając Porto prowadzenie w chwili, gdy drużyna nie dominowała na boisku. Był niezwykle kompetentny, pełniąc rolę lidera i idealnego partnera dla nowego partnera Thiago Silvy" - czytamy.

    Dziennikarze także wspomnieli o problemach zdrowotnych reprezentanta Polski. Miał on problemy mięśniowe i w 75. minucie opuścił plac gry. Na ten moment nie wiadomo czy uraz Bednarka jest poważny. Trener Francesco Farioli na pomeczowej konferencji wstrzymał się z oceną stanu zdrowia. - Poczekajmy. Zobaczymy, czy to poważny problem mięśniowy - powiedział.

    Kiwior w cieniu Bednarka, a Pietuszewski musi poczekać na debiut

    Całe spotkanie na boisku spędził drugi z reprezentantów Polski, a więc Jakub Kiwior. Został on oceniony na "6". - "Środkowy obrońca, który zaadaptował się na lewą obronę, wywiązał się z zadania, radząc sobie nawet z Prestiannim i innymi. Nie podejmował dużego ryzyka w ataku, ale w 76. minucie oddał strzał na bramkę Benfiki, nie trafiając w nią" - napisano.

    Z kolei Pietuszewski oglądał całe spotkanie z perspektywy ławki rezerwowych. Tak więc 17-latek musi jeszcze poczekać na swój debiut w barwach nowego zespołu.

    Przed FC Porto ligowe, wyjazdowe starcie z Guimaraes. Drużyna Farioliego rozegra to spotkanie w niedzielę (18 stycznia) o godz. 21:30.

    Zobacz również:

    Marek Papszun
    Ekstraklasa

    Papszun zakasał rękawy. Potwierdzono pierwsze wzmocnienie Legii Warszawa

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Polsat SportPolsat Sport
    Piłkarz w niebieskiej koszulce z herbem klubu FC Porto wykonuje gest rękoma podczas meczu, tło rozmyte z widocznymi kibicami.
    Jan Bednarek w FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz w stroju FC Porto podczas meczu na boisku, wykonujący gest wzruszenia ramionami, w tle rozmazana publiczność stadionu.
    Jan BednarekMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce drużyny Porto wyraża ogromne emocje po zdobyciu gola, stojąc na murawie z szeroko rozłożonymi ramionami, w tle widoczni są inni zawodnicy i stadion. W prawym górnym rogu wstawione jest zbliżenie twarzy tego samego p...
    Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - MalmoMI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Miguel RIOPA / AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja