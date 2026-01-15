W środowy wieczór FC Porto rywalizowało z Benfiką Lizbona w ramach ćwierćfinału Pucharu Portugalii. "O Classico" to mecz, który wywołuje wielkie emocje nie tylko u kibiców obu zespołów. Nie inaczej było i tym razem. Tym bardziej, że stawka spotkania była bardzo wysoka.

W kadrze na mecz znalazło się aż trzech Polaków: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i pierwszy raz po transferze do "Smoków" - Oskar Pietuszewski. Ale to właśnie Bednarek został bohaterem swojego zespołu. W 15. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła wprost na głowę Polaka. Ten nie wahał się ani chwili, oddając pewny strzał w kierunku bramki rywali. To był jedyny gol w meczu i tym samym dał on awans FC Porto do półfinału.

Bednarek na ustach Portugalczyków. Tak oceniono Polaków po hitowym meczu

Portugalskie media nie miały wątpliwości i wybrały Bednarka zawodnikiem meczu. Dziennik "A Bola" przyznał mu "8" w dziesięciostopniowej skali.

"Co za strzał głową! W 15. minucie dał prowadzenie FC Porto perfekcyjnym zagraniem w samym sercu pola karnego Benfiki, unikając krycia Leandro Barreiro i dając Porto prowadzenie w chwili, gdy drużyna nie dominowała na boisku. Był niezwykle kompetentny, pełniąc rolę lidera i idealnego partnera dla nowego partnera Thiago Silvy" - czytamy.

Dziennikarze także wspomnieli o problemach zdrowotnych reprezentanta Polski. Miał on problemy mięśniowe i w 75. minucie opuścił plac gry. Na ten moment nie wiadomo czy uraz Bednarka jest poważny. Trener Francesco Farioli na pomeczowej konferencji wstrzymał się z oceną stanu zdrowia. - Poczekajmy. Zobaczymy, czy to poważny problem mięśniowy - powiedział.

Kiwior w cieniu Bednarka, a Pietuszewski musi poczekać na debiut

Całe spotkanie na boisku spędził drugi z reprezentantów Polski, a więc Jakub Kiwior. Został on oceniony na "6". - "Środkowy obrońca, który zaadaptował się na lewą obronę, wywiązał się z zadania, radząc sobie nawet z Prestiannim i innymi. Nie podejmował dużego ryzyka w ataku, ale w 76. minucie oddał strzał na bramkę Benfiki, nie trafiając w nią" - napisano.

Z kolei Pietuszewski oglądał całe spotkanie z perspektywy ławki rezerwowych. Tak więc 17-latek musi jeszcze poczekać na swój debiut w barwach nowego zespołu.

Przed FC Porto ligowe, wyjazdowe starcie z Guimaraes. Drużyna Farioliego rozegra to spotkanie w niedzielę (18 stycznia) o godz. 21:30.

