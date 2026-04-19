Bednarek wraca po koszmarze. Dwa rzuty karne. Jeden "skasowany", drugi chybiony

W wyjściowej jedenastce na mecz w CD Tondela znalazł się komplet Polaków. Duet w bloku obronnym tworzyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Z kolei o siłę rażenia miał dbać ustawiony wyżej Oskar Pietuszewski.

Dla Bednarka była to okazja do rehabilitacji za fatalny występ w Lidze Europy przed trzema dniami. W rewanżowej potyczce z Nottingham Forest na wyjeździe 30-letni obrońca otrzymał czerwoną kartkę już w 8. minucie gry. Jego zespół przegrał 0:1 (pierwsza konfrontacja 1:1) i odpadł z rywalizacji.

FC Porto - CD Tondela. Tercet Polaków kontra Goncalo Feio. "Smoki" coraz bliżej mistrzowskiego tytułu

Kiedy lider tabeli podejmuje ekipę ze strefy spadkowej, pytanie o faworyta pozostaje bezzasadne. Gospodarzy wcale nie czekała jednak łatwa przeprawa. Pokazała to pierwsza połowa zakończona bezbramkowym remisem.

Arbiter podyktował w tym mecz dwa rzuty karne. Oba przeciwko gościom, dowodzonym przez znanego z polskich stadionów Goncalo Feio. Po strzale z jedenastu metrów... nie padła jednak żadna bramka.

Pierwszy raz sędzia wskazał na "wapno" jeszcze przed upływem kwadransa. Ręką w polu karnym zagrywał wówczas Brayan Medina. Tyle że do egzekucji nie doszło - po analizie VAR główny rozjemca odwołał pierwotną decyzję.

Konsekwentny pozostał za to w ostatnich minutach pierwszej połowy. Tym razem przewinienie Josepha Hodge'a (ponowne zagranie ręką) nie budziła wątpliwości. Do piłki podszedł Alan Varela, ale jego strzał obronił szczęśliwie Bernardo.

Losy spotkania zostały rozstrzygnięte po zmianie stron. Gospodarze objęli prowadzenie w 48. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Gabri Veiga. Do gry desygnowany został dopiero po przerwie.

Na 2:0 podwyższył w 66. minucie Victor Froholdt. W ten sposób piłkarze FC Porto wykonali kolejny krok do tytułu mistrza kraju, na który czekają od 2022 roku. Na cztery kolejki przed końcem sezonu ma siedem punktów przewagi nad drugą w tabeli Benficą.

Bednarek jako jedyny z Polaków przebywał na murawie do ostatniego gwizdka. Kiwior, grając z żółta kartką na koncie od 19. minuty, został zmieniony po pierwszej połowie. Pietuszewski zaliczył bezbarwny występ i opuścił murawę w 70. minucie.

Statystyki meczu FC Porto 2 - 0 CD Tondela Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 22 5 Strzały celne 8 3 Strzały niecelne 7 2 Strzały zablokowane 7 0 Ataki 131 73

