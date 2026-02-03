Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bednarek nie pomógł, a Pietuszewski? Tak potraktowano Polaków po sensacyjnej porażce Porto

Poniedziałkowy wieczór nie należał do FC Porto. "Smoki" doznały pierwszej porażki w tym sezonie ligi portugalskiej. Na boisku zobaczyliśmy dwóch z trzech "biało - czerwonych". Jan Bednarek rozegrał całe spotkanie, a Oskar Pietuszewski pojawił się w drugiej połowie, aby pomóc ratować wynik. Tak portugalskie media podsumowały występ Polaków.

Piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto wykonuje dynamiczny ruch na boisku piłkarskim z piłką przy nodze. W prawym górnym rogu znajduje się niewielkie, prostokątne zdjęcie innego zawodnika w tej samej koszulce.
Sensacyjna porażka Porto. Tak potraktowano PolakówMiguel RIOPA / AFP / Jose Salgueiro / Jose Salgueiro / DPPI via AFPAFP

FC Porto od początku sezonu spisuje się bardzo dobrze. W pierwszych dziewiętnastu kolejkach ligi portugalskiej zespół prowadzony przez Francesco Farioliego wygrał osiemnaście spotkań, a tylko raz zremisował.

O sile defensywnej "Smoków" stanowią Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Ponadto w styczniu dołączyła do nich młoda polska gwiazda - Oskar Pietuszewski, który coraz mocniej walczy o względu szkoleniowca.

Sensacyjna porażka FC Porto. "Smoki" kończyły mecz w dziesiątkę

W poniedziałkowy wieczór FC Porto odniosło jednak pierwszą porażkę w sezonie. Zespół nieoczekiwanie przegrał na wyjeździe z Casa Pia. - "Faworyzowane "Smoki" przegrały na terenie rywala walczącego o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kibice najbardziej zapamiętają jednak sceny dziejące się w drugiej połowie. Tuż po wejściu Oskara Pietuszewskiego William Gomes brutalnie sfaulował rywala. Pojawiła się krew, kara może być dotkliwa i najpewniej nie skończy się na jednomeczowym zawieszeniu" - relacjonował Wojciech Kulak na łamach Interii.

    "Smoki" przegrywały do przerwy 0:2 po golach Gaizki Larrazabala oraz samobójczym trafieniu Thiago Silvy. Po zmianie stron kontaktowego, a zarazem honorowego gola strzelił Pablo Rosario.

    Bednarek i Pietuszewski na boisku. Tak oceniono Polaków

    Od pierwszej minuty na placu gry oglądaliśmy tylko Jana Bednarka, który przez dziennikarzy portugalskiego dziennika "A Bola" został oceniony na "5" w dziesięciostopniowej skali. - "Polak był dyskretny do przerwy, ale wówczas rywale i tak strzelili dwa gole, bo Porto nie potrafiło rządzić we własnym polu karnym" - czytamy.

    W 70. minucie na boisku pojawił się Oskar Pietuszewski, który miał za zadanie powalczyć o odwrócenie losów meczu. Dla młodego Polaka był to trzeci występ w barwach FC Porto.

    - "Pietuszewski wszedł na boisko w trudnym momencie. Boisko nie było łatwe, a rywal grał w przewadze. Pokazał szybkość i umiejętności techniczne, ale miał za mało miejsca i czasu, aby odwrócić losy meczu" - podsumowali jego występ portugalscy dziennikarze. 17-latek za swój występ otrzymał notę "4".

    Jakub Kiwior w ostatnim czasie grał wszystkie mecze "od deski do deski". Tym razem trener posadził go na ławce rezerwowych i z tej perspektywy oglądał poniedziałkowe spotkanie.

    FC Porto pozostaje liderem ligi portugalskiej. "Smoki" mają na swoim koncie 55 punktów i wyprzedzają drugi Sporting Lizbona o cztery "oczka". W poniedziałek (9 lutego) dojdzie do bezpośredniego pojedynku między tymi rywalami.

    Piłkarz w stroju klubowym FC Porto z numerem 3 wykonuje gesty rozkładając ręce, wyraz twarzy sugeruje zdziwienie lub niezadowolenie, w tle rozmyta publiczność i zielone barwy stadionu.
    Jan Bednarek i Jakub Kiwior docenieni po meczu Santa Clara - FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
    Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
    Dwóch piłkarzy w niebiesko-białych koszulkach podnosi triumfalnie ręce, wykazując radość po zwycięstwie. W tle widoczny rozmazany tłum kibiców.
    Jan Bednarek i Dominik Prpić z FC PortoMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
