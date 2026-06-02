Bednarek i Kiwior znów na ustach Portugalczyków. Nie do wiary, czego dokonali

Igor Szarek

Kilka tygodni temu FC Porto cieszyło się z tytułu mistrzowskiego. Fundamentami dla sukcesu ekipy okazali się dwaj polscy defensorzy - Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Lista osiągnięć reprezentantów kraju nad Wisłą na tym się jednak nie kończy. Portugalczycy piszą bowiem o kolejnym sukcesie "Smoków", wyróżniając przy tej okazji wspomnianych wyżej obrońców.

Przenosiny Jana Bednarka, a chwilę później również Jakuba Kiwiora do FC Porto były początkowo owiane nutą niepewności. Bardzo szybko okazało się jednak, że ruch ten był prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Polscy defensorzy bardzo szybko zadomowili się w wyjściowym składzie swojej nowej ekipy. Szczególnie wyróżniał się w niej Jan Bednarek, który szturmem podbił Portugalię. W późniejszym czasie szeregi tej drużyny zasilił również Oskar Pietuszewski, stając się kolejną ważną postacią "Smoków".

Cały skład FC Porto funkcjonował w tym sezonie niemalże bez zarzutów. Poskutkowało to wywalczeniem upragnionego mistrzostwa kraju. Trofeum to przypieczętował wspomniany wcześniej Bednarek, który w kluczowym meczu zdobył gola na wagę tytułu.

FC Porto liderem wśród europejskich gigantów. W roli głównej Polacy

Od krajowego sukcesu FC Porto minęło już kilka tygodni. W tym czasie większość topowych lig zakończyła już swoje rozgrywki. To pozwala na tworzenie wszelkiego rodzaju porównań statystycznych. Na taki ruch zdecydowali się między innymi portugalscy dziennikarze.

Porównali oni bowiem, które ekipy z 6 topowych europejskich lig (angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej, francuskiej oraz portugalskiej) traciły w sezonie 2025/2026 najmniej goli w ligowych rozgrywkach.

Na szczycie tej zaszczytnej listy figuruje... FC Porto. "Smoki" na krajowym podwórku straciły wyłącznie 18 bramek. Na drugim miejscu widnieją obecni mistrzowie Anglii -Arsenal. W przypadku "Kanonierów" liczba straconych goli wynosi już 27. Podium uzupełnia natomiast PSG. Najlepsza drużyna Francji wyjmowała piłkę z siatki łącznie 29 razy.

Przy tej okazji dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego postanowili wyróżnić kilku zawodników, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do opisanego wyżej sukcesu.

- Głównymi architektami tego osiągnięcia, oprócz Francesco Fariolego i Diogo Costy, byli oczywiście trzej obrońcy najczęściej wykorzystywani przez Włocha w tym sezonie: Jan Bednarek, Alberto Costa i Jakub Kiwior - piszą portugalscy żurnaliści. To kolejne wyróżnienie dla Polaków, którzy stali się nieodłączną częścią układanki trenera FC Porto.

