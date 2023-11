Bayern Monachium pokazał moc! Absolutny nokaut w hicie Bundesligi

Gdy popatrzymy na wyniki Bayernu Monachium w tym sezonie trudno jest powiedzieć, aby ten zespół miał jakieś wyraźne kłopoty. Po przyjściu Harry'ego Kane'a do drużyny, zespół wyraźnie odżył. Obecność klasowego środkowego napastnika jest wielkim bonusem na murawie. Anglik znakomicie wprowadził się do Monachium i już jest jedną z największych gwiazd ligi.

Nokaut Bayernu Monachium. Pokaz siły

Tym bardziej, że Borussia, chcąc zachować nadzieje na walkę o mistrzostwo Niemiec, musiała ten mecz zwyczajnie wygrać. Przed pierwszym gwizdkiem BVB do liderującego Bayeru Leverkusen traciło już siedem punktów, do Bayernu "tylko" dwa. Porażka oznaczałaby już pięć oczek mniej, a to już bardzo wyraźna różnica na korzyść zespołu mistrzów Niemiec.