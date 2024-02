To wszystko sprawia, że działacze muszą wykonywać ogromny wysiłek, aby utrzymać zespół i klub na odpowiedniej drodze. Z pewnością nie są to łatwe sprawy. Z każdym rokiem bowiem muszą obniżać wynagrodzenia piłkarzy, aby zmniejszać limit płacowy. Obecnie najlepiej zarabiającym zawodnikiem klubu nie jest jednak Robert Lewandowski , który zamienił Bayern Monachium na FC Barcelonę latem 2022 roku. Polak jest wiceliderem tej specyficznej klasyfikacji.

Głośne odejście z Barcelony? Klub podjął decyzję

Przed nim znajduje się Frenkie de Jong. Holender do "Dumy Katalonii" przychodził zdecydowanie wcześniej, jeszcze gdy klubem zarządzał Josep Maria Bartomeu. W trakcie rządów tego prezesa umowa z Holendrem została przedłużona do końca sezonu 2025/2026. Na jej mocy obecnie Frenkie inkasuje rocznie 18 milionów euro netto. To aż o pięć milionów euro więcej od "Lewego". To zdecydowanie najwyższe wynagrodzenie w La Liga.