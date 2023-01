FC Barcelona zagrała w hicie bez Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona jest samodzielnym liderem La Liga

W 73. minucie przyjezdni umieścili piłkę w siatce po raz drugi. Konkretnie zrobił to Ferran Torres , ale Hiszpan szybko zorientował się, że był na pozycji spalonej. To był jednak kolejny sygnał ostrzegawczy dla gospodarzy, którzy wraz z upływem czasu pozwalali się spychać głębiej do obrony. Barcelona cierpliwie pracowała na podwyższenie prowadzenia.

Ostatecznie więcej bramek jednak nie padło. Były za to dwie czerwone kartki - walkę w parterze urządzili sobie Torres i Savić, a arbiter postanowił obu ukarać w ten sam sposób. Katalończycy dowieźli skromne zwycięstwo 1:0 do końca i co najważniejsze - dopisali do swojego konta komplet punktów. To pozwoliło im na samodzielne liderowanie w lidze. Mają trzy oczka przewagi nad Realem Madryt.