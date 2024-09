Barcelona w potrzebie, Szczęsny wywołany do tablicy. To byłby absolutny hit

Niesamowity dramat w niedzielnym wyjazdowym spotkaniu FC Barcelona z Villarrealem przeżył Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz upadł na tyle niefortunnie, że prawdopodobnie nabawił się poważnego urazu kolana. Jeżeli rzeczywiście będzie czekała go długa absencja, „Duma Katalonii” musi pomyśleć nad jakimś wzmocnieniem. Zaskakująca propozycja padła prosto od Polaków. Ci namawiają Wojciecha Szczęsnego, by dołączył do Roberta Lewandowskiego. W mediach społecznościowych rozpoczęło się szaleństwo.