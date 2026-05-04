Barcelona w finale, a Pajor wyróżniona. Czeka na głosy. To decyzja UEFA

23 maja na Ullevaal Stadion w Oslo zostanie rozegrany finał Ligi Mistrzyń UEFA 2025/2026. Znamy już skład - Olympique Lyon zmierzy się z FC Barceloną. Francuski zespół ograł u siebie obrończynie tytułu z Arsenalu 3:1, dzięki czemu w dwumeczu było 4:3. Decydujący cios padł w 86. minucie ze strony Jule Brand. Drużyna ta liczy na 7. triumf w tych rozgrywkach 2016 roku.

Z kolei "Duma Katalonii" podchodziła do starcia z Bayernem z całkowicie czystą kartą, bo w pierwszym starciu w Monachium padł wynik 1:1. Teraz nie było mowy o remisie. Zawodniczki Barcelony wygrały 4:2 i awansowały do swojego 6. finału UWCL z rzędu oraz 7. na przestrzeni 8 sezonów. Polska napastniczka miała wymierny udział przy zwycięstwie, trafiła do siatki w 54. minucie, podwyższając rezultat na 3:1.

Świetnie dołożyła głowę do piłki dośrodkowanej przez Salmę Paralluelo, wygrała pojedynek powietrzny ze środkową obrończynią rywalek Vanessą Gilles. Futbolówka poleciała tuż przy lewym słupku bramki.

Ten gol został nominowany do miana najlepszego w tej "kolejce", czyli obu wspomnianych spotkaniach.

Rozwiń

Pajor vs Paralluelo vs Brand. Głosowanie na "Goal of The Week"

Nasza rodaczka rywalizuje ze wspomnianymi Paralluelo i Brand. Ta pierwsza strzeliła na 1:0, dobrze wybiegając za plecy defensorek i domykając dobrą wrzutkę Caroline Graham Hansen, a druga znokautowała "Kanonierki" w podobny sposób, wbiegając w tempo za linię obrony.

Wszystkie trzy czekają teraz na wsparcie internautów. W teorii uderzenie Pajor było najtrudniejsze technicznie, ale nie można wykluczyć, że waga trafienia Brand okaże się przeważająca.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu głosowania czuwa UEFA Technical Observer Group.

Hiszpańska piłkarka Salma Paralluelo

Ewa Pajor

Ewa Pajor, 26.01.2025 r.

