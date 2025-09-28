Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona szturmuje fotel lidera. Xavi odszedł rok temu. Nagle sensacyjna oferta

Xavi Hernandez miał sporo czasu, by pogodzić się z zakończeniem trenerskiej misji w Barcelonie. Z hiszpańskim gigantem rozstał się w czerwcu ubiegłego roku. Po 15 miesiącach bez stałego zajęcia może wrócić do pracy. Jak informuje Matteo Moretto, 45-letni szkoleniowiec jest poważnym kandydatem do objęcia Al-Ittihad. W ekipie aktualnego mistrza Arabii Saudyjskiej ma zastąpić zwolnionego właśnie Laurenta Blanca.

Sezon 2023/24. Xavi Hernandez i Robert Lewandowski przy linii bocznej. Ostatnie tygodnie pracy Hiszpana w Barcelonie
Sezon 2023/24. Xavi Hernandez i Robert Lewandowski przy linii bocznej. Ostatnie tygodnie pracy Hiszpana w Barcelonie

Największy trenerski sukces Xaviego Hernandeza to tytuł mistrza Hiszpanii z 2023 roku. Wydatnie pomógł w tym Robert Lewandowski, już w pierwszym sezonie gry w Barcelonie sięgając po koronę króla strzelców. Wydawało się, że przed młodym szkoleniowcem rysują się kolejne lata w roli głównodowodzącego zespołem "Blaugrany".

Tymczasem latem 2024 roku Xaviego w stolicy Katalonii już nie było. W trakcie sezonu, w którym Barcelona broniła tytułu, zapowiedział pożegnanie z klubem na mecie rozgrywek. Po serii dobrych wyników zmienił zdanie, ale... ostatecznie i tak został zdymisjonowany.

Bez pracy pozostaje od 15 miesięcy. W tym czasie wielokrotnie deklarował, że gorąco kibicuje drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka. Przywykł do roli obserwatora tak bardzo, że kiedy pojawiło się zainteresowanie jego osobą ze strony Bayeru Leverkusen, nawet nie podjął tematu.

Xavi może wrócić na Półwysep Arabski. Podjął rozmowy z saudyjskim Al-Ittihad

Wygląda jednak na to, że lada dzień Xavi może podjąć kluczową decyzję. Jak informuje włoski dziennikarz Matteo Moretto, 45-letni szkoleniowiec rozpoczął rozmowy z Al-Ittihad. Jego przeprowadzka na Półwysep Arabski to scenariusz bardzo realny. Pracował już w tym rejonie świata w latach 2019-21, prowadząc katarski Al-Sadd.

Mistrzowie Arabii Saudyjskiej zwolnili właśnie Laurenta Blanca, który sięgnął z zespołem po krajowy dublet. Trzy porażki w obecnym sezonie, wystarczyły jednak, by Francuz stracił zaufanie szejków. Drużynę prowadzi tymczasowo Hassan Khalifa, dotychczasowy asystent mistrza świata z 1998 roku.

    Fabrizio Romano donosi, że Xavi nie jest jedynym kandydatem do objęcia zespołu, w którym największą gwiazdą pozostaje Karim Benzema. Pod uwagę brani są również Luciano Spalletti i Sergio Conceicao. Decyzja ma zapaść jeszcze przed końcem miesiąca.

    O powrocie Xaviego do Barcelony nigdy nawet nie spekulowano. Flick wykonał znakomitą robotę, już w pierwszym roku pracy triumfując w La Liga, Copa del Rey i zagarniając Superpuchar Hiszpanii. Jeśli "Duma Katalonii" w niedzielny wieczór pokona Real Sociedad, wróci na fotel lidera, zrzucając ze szczytu tabeli Real Madryt.

    Relację live z meczu Barcelona - Real Sociedad znajdziesz TUTAJ.

