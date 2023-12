Girona jest jednym z tych zespołów, które w tym sezonie w Europie najbardziej zachwycają. Zespół z Katalonii kompletnie nieoczekiwanie włączył się do walki o mistrzostwo Hiszpanii i mówienie o "hiszpańskim Leicester City " nie wydaje się już przesadzone. Na dziś śmiało można stwierdzić, że ekipa dowodzona przez Michela znajduje się w sytuacji, w której wypadnięcie ze strefy europejskich pucharów będzie dużą niespodzianką.

Z każdym kolejnym spotkaniem z pewnością w Katalonii rosną apetyty na osiągnięcie historycznego sukcesu, którym będzie wygranie La Liga w sezonie 2023/2024. Jak na razie trener Girony wszystkich uspokaja, ale ta wizja naprawdę nie wydaje się już oderwana od rzeczywistości. Obecnie jedynie Real Madryt może zagrozić Gironie, bo zarówno FC Barcelona , jak i Atletico Madryt są wyraźnie niestabilne, a to ta cecha jest kluczem do sukcesu w rozgrywkach ligowych.

Wielka szansa dla Realu Madryt. Girona traci punkty w Sevilli

To spotkanie zapowiadało się naprawdę bardzo ekscytująco. Nie będzie nawet przesadą, jeśli powiemy, że hitowo. Pierwsza połowa jednak niewiele miała wspólnego z hitem. Nie widzieliśmy zbyt wielu składnych ofensywnych akcji, niesamowitych parad bramkarzy, czy innych spektakularnych zagrań. Kluczowy w tej fazie gry okazał się rzut karny, który sędzia podyktował za faul na Savinho. Do piłki podszedł Dovbyk i w 39. minucie spotkania wyprowadził Gironę na prowadzenie. Ten stan nie zmienił się już do przerwy.