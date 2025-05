Barcelona rozbija Real! Święto na Las Ramblas [WIDEO]

Setki kibiców FC Barcelony wyszły na ulice Las Ramblas w niedzielny wieczór, by celebrować jedno z najbardziej emocjonujących zwycięstw w tym sezonie. Ich drużyna pokonała Real Madryt 4:3 w prawdziwym thrillerze i zrobiła ogromny krok w stronę mistrzostwa Hiszpanii.

To był klasyk, który przejdzie do historii. Kylian Mbappe dał gościom prowadzenie 2:0 już w 14. minucie meczu na stadionie Montjuic, a mimo to Barcelona schodziła na przerwę z prowadzeniem 4:2. Bohaterami Katalończyków zostali Raphinha (dwa gole), Lamine Yamal i Eric Garcia.