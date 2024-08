Barcelona pokonała Real. Znakomity występ Roberta Lewandowskiego [WIDEO]

To już niemal tradycja, że FC Barcelona i Real Madryt spotykają się towarzysko podczas przedsezonowego tournee w Stanach Zjednoczonych. Do tego typu meczów dochodziło w ostatnich trzech latach. Trzeci rok z rzędu obie ekipy spotkały się dziś w nocy, a po raz czwarty w historii starć za oceanem. Bilans przemawiał zdecydowanie na korzyść Barcy, która wygrała trzy mecze. "Królewscy" nie zdołali odwrócić tego trendu i po raz czwarty przegrali z "Dumą Katalonii" na amerykańskiej ziemi.

W 24 minucie piłka po raz pierwszy wpadła do siatki. Wówczas trafienie dla Realu Madryt zaliczył Arda Guler, ale był na pozycji spalonej, gdy piłkę dogrywał mu Brahim Diaz. Ostatecznie do przerwy na stadionie w East Rutherford to FC Barcelona wyszła na prowadzenie, a udział przy golu miał Robert Lewandowski. Polak odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu z prawego skrzydła i chyba chciał strzelać, ale ostatecznie wyszło mu takie zagranie, że Pau Victorowi pozostało tylko skierować futbolówkę do pustej bramki. Po pierwszej połowie było zatem 1:0 dla "Blaugrany".