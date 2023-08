Barcelona ogłasza sukces przed startem ligi. Na to czekali kibice

Dzięki takiemu działaniu dział sportowy FC Barcelony był w stanie wzmocnić drużynę konkretnymi transferami. Za nieco ponad 150 milionów euro do klubu trafiło siedmiu nowych piłkarzy, a w tym gronie znalazło się miejsce dla Roberta Lewandowskiego. Finalizacja transferu to jednak nie koniec. Pozostała jeszcze kwestia rejestracji piłkarzy do gry w rozgrywkach ligowych, co w większości miejsc na świecie jest bezproblemowe.