Ostatni sezon dla Ewy Pajor i całego żeńskiego zespołu FC Barcelony był absolutnie wyjątkowy. Piłkarki z Katalonii sięgnęły po każde możliwe trofeum. Na krajowym podwórku zespół prowadzony przez Pere Romeu zgarnęły mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej oraz Superpuchar Hiszpanii.

Na arenie międzynarodowej Pajor wreszcie przerwała wyjątkowo pechową serię. W finale Ligi Mistrzyń Barcelona rozbiła 4:0 Lyon, a bohaterką spotkania okazała się Polka, strzelczyni dwóch bramek w decydującym spotkaniu. Dla Pajor był to dopiero pierwszy zwycięski finał LM - Polka dotychczas przegrywała aż pięciokrotnie.

Tuż po zakończeniu sezonu w kadrze Barcelony Femeni doszło do kilku znaczących zmian. Te nie dotyczą bezpośrednio Pajor, jednak otoczenie wokół Polki finalnie się zmieni.

Gwiazda zostaje w Barcelonie. Świetna wiadomość dla Ewy Pajor

W ostatnich tygodniach klub opuściło kilka zawodniczek, które przez długie lata stanowiły o sile żeńskiej Barcelony. Dotychczas potwierdzono, że swoje otoczenie postanowiły zmienić Alexia Putellas, Mapi Leon i Ona Batlle. Ostatnio do tego grona doszła również Salma Paralluelo. 22-latka ostatecznie nie porozumiała się z klubem w sprawie przedłużenia umowy wygasającej z końcem czerwca.

W środę Barcelona Femeni przekazała swoim kibicom zdecydowanie lepsze wieści. O dwa lata swój kontrakt z "Dumą Katalonii" przedłużyła Caroline Graham Hansen. Norweżka w Barcelonie gra od 2019 roku, a wraz z klubem świętowała m.in. siedem mistrzostw Hiszpanii oraz cztery triumfy w Lidze Mistrzyń.

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Hiszpanie ogłosili, że oficjalna ceremonia podpisania nowego kontraktu z 31-letnią Norweżką odbędzie się już wkrótce w siedzibie klubu. Wezmą w niej udział m.in. prezydent Barcelony Joan Laporta, a także dyrektor ds. kobiecej piłki nożnej Xavier Puig.

Jak informuję "Mundo Deportivo" Barcelona ma do rozwiązania sprawę przyszłości już tylko jednej zawodniczki, której kontrakt z klubem wygasł. Chodzi o obrończynię Martę Torrejon, która w Barcelonie występuje od 2013 roku.

Pajor i spółka nowy sezon ligowy zainaugurują w ostatni weekend sierpnia. Pierwszym przeciwnikiem aktualnych mistrzyń Hiszpanii będzie zespół Costa Adeje Tenerife, który poprzedni sezon zakończył na czwartym miejscu w tabeli ligowej.





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