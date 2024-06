FC Barcelona wciąż zmaga się z problemami finansowymi. Według doniesień katalońskich mediów klub miał do końca czerwca wrócić do obowiązywania zasady 1:1, ale jak na razie zupełnie nic na to nie wskazuje. Nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat umowy z producentem ubrań, ani żadne inne porozumienie, które pozwoliłoby naprawić status finansów "Blaugrany". Jedynym pozytywem pozostają odejścia, które pozwalają zwolnić jakąś część budżetu płacowego.

Reklama